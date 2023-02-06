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Сегодня, 15:49

Защитник Алексей Маклюков подписал новый контракт с «Металлургом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Хоккейный клуб «Металлург» продлил контракт с защитником Алексеем Маклюковым. Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на два года — до конца сезона-2024/25, сообщает сайт клуба.

Алексей Маклюков стали игроком «Металлурга» в межсезонье-2021. В Магнитогорск защитник перебрался из «Барыса», цвета которого защищал на протяжении четырех сезонов. Помимо «Металлурга» и «Барыса» Алексей играл за московское «Динамо», «Динамо» Балашиха (ВХЛ), ХК МВД и воскресенский «Химик» (МХЛ).

В текущем сезоне на счету Алексея Маклюкова 55 игр за «Металлург» и 8 (3+5) очков при показателе полезности «+2» и среднем игровом времени 17 минут и 26 секунд.

Всего в КХЛ защитник сыграл в 368 матчах и набрал 68 (13+55) баллов, при общем показателе полезности «+30»

Источник: https://www.metallurg.ru/press/club-news/550287/
Алексей Маклюков
ХК Металлург (Магнитогорск)
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