Защитник «Амура» Ли: «Мартемьянов — олдскул, но это хорошо»

Защитник «Амура» Кэмерон Ли поделился мнением о главном тренере хабаровчан Андрее Мартемьянове.

«Определенно он олдскул, но это хорошо. Он очень требовательный тренер, требует от всех выкладываться на сто процентов и не любит, когда игроки валяют дурака. Он живет хоккеем и хочет только побеждать. Работать вместе с таким тренером — это очень хороший опыт и я рад, что мне представилась такая возможность. Я многому научился за время игры за «Амур», — цитирует Ли «РБ Спорт».

27-летний канадец выступает за «Амур» с сезона-2022/23. В сентябре прошлого года он получил российское гражданство.