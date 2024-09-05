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Сегодня, 13:15

Защитник «Амура» Ли: «Мартемьянов — олдскул, но это хорошо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Амура» Кэмерон Ли поделился мнением о главном тренере хабаровчан Андрее Мартемьянове.

«Определенно он олдскул, но это хорошо. Он очень требовательный тренер, требует от всех выкладываться на сто процентов и не любит, когда игроки валяют дурака. Он живет хоккеем и хочет только побеждать. Работать вместе с таким тренером — это очень хороший опыт и я рад, что мне представилась такая возможность. Я многому научился за время игры за «Амур», — цитирует Ли «РБ Спорт».

27-летний канадец выступает за «Амур» с сезона-2022/23. В сентябре прошлого года он получил российское гражданство.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
Андрей Мартемьянов
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