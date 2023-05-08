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Сегодня, 10:44

Защитник Антипин подписал контракт с «Трактором» на один сезон

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Трактор» объявил о подписании защитника Виктора Антипина.

Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на один сезон.

Антипин начинал карьеру в магнитогорском «Металлурге», где выступал до 2017 года. Он обладатель Кубка Харламова (2010), двукратный победитель Кубка Гагарина (2014, 2016).

Сезон-2017/18 хоккеист провел в клубе НХЛ «Баффало», после чего вернулся в КХЛ. Помимо «Металлурга» выступал за СКА, «Витязь» и «Салават Юлаев».

Всего в КХЛ на счету Антипина 650 матчей и 209 (72+137) очков.

Источник: ХК Трактор
Виктор Антипин
КХЛ
ХК Трактор
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