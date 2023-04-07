Защитник «Авангарда» Белов: «Воронков пересмотрел трэш-тока. Молодежь любит поболтать языком»

Защитник «Авангарда» Антон Белов высказался о четвертом матче финала Восточной конференции против «Ак Барса» (0:1).

— Если «Авангард» отыграется в серии, это будет чудо?

— Не будет чуда, будет все нормально. Значит, придется выигрывать серию с 1-3. Мы в каждом матче большую часть игры контролируем, но иногда происходит «черт побери». В этом матче ноль голов забили, большинство не реализовали и в конце обидную шайбу пропустили, — приводит «РБ Спорт» слова Белова.

— Дмитрий Воронков заявил, что «Ак Барс» не отпустит серию.

— Молодой человек пересмотрел трэш-тока. Молодежь любит поболтать языком.

— Воронков сказал, что специально врезался в вашего вратаря Василия Демченко. Что ему ответите?

— Что отвечать? У него на лице все написано.

На данный момент счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу казанского клуба. Пятая игра серии пройдет 9 апреля в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.