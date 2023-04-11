Защитник «Авангарда» Береглазов может перейти в «Ак Барс»

Пр информации «СЭ», защитник «Авангарда» Алексей Береглазов может перейти в «Ак Барс». Также игроком интересуются еще несколько топ-клубов КХЛ.

Береглазов выступает за «Авангард» с 2020 года. Срок контракта 28-летнего защитника с омским клубом истекает 30 апреля.

В прошедшем сезоне КХЛ Береглазов провел 66 игр регулярного чемпионата и набрал 24 (8+16) очка. В розыгрыше Кубка Гагарина он провел на льду 13 встреч и набрал 4 (2+2) очка.

«Авангард» дошел до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступил в серии «Ак Барсу» (1-4).