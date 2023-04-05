Защитник «Авангарда» Чистяков: «Во второй игре в Казани поняли, что отдых кончился, пора возвращаться в плей-офф»

Защитник «Авангарда» Семен Чистяков поделился впечатлениями от второго матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина против «Ак Барса» (3:2).

«В первом периоде мне было тяжеловато в плане выносливости, немного потерял игровой ритм. А во втором и третьем было нормально — начал помогать команде. Мы хорошо отдохнули после прошлой серии, потом поработали. Немного подрастеряли игровой ритм. Со стороны видел, что ребятам тяжеловато было в первой игре, но вкатились. Давно не играли, не знали, как войти в игру быстрее.

Вторая игра в Казани была совершенно другая. Поняли, что пора возвращаться в плей-офф, отдых закончился. Сыграли здорово. Я в наших нападающих всегда уверен, так что меня не удивляет реализация моментов. Почему на тренировках не стреляют по девяткам? У них другая цель — ниже девяток. У нас нет задачи закрыть первое звено «Ак Барса». С каждым звеном соперника играем одинаково. Радулов выполняет свою работу, а мы не будем отступать от своей игры. Сложно ли не подаваться на его эмоции? Да нет, все нормально», — приводит Sport24 слова Чистякова.

Счет в серии «Авангард» — «Ак Барс» — 1-1. Третий матч состоится в Омске в среду, 5 апреля и начнется в 16.30 (мск).