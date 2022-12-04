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Сегодня, 18:04

Защитник «Авангарда» Шарипзянов: «Мы хотим плей-офф начать дома, да и надо догонять «Магнитку» с «Автомобилистом»

Алина Савинова
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Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов подвел итоги победного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:1).

«Нормальная игра, единственное — этот гол в меньшинстве. Надо отлаживать этот компонент к плей-офф. Большинство сработало сегодня, забили важные голы, Грицюк — молодчик. Не то чтобы наконец-то забивает, но просто молодец, что бросает, отрабатывает в тех моментах, о которых мы разговаривали. Ваня Мирошниченко сегодня не так много смен сыграл, но для первого матча очень неплохо себя проявил. Да и другие наши молодые — Гуляев, Михайлов — красавцы. Нет, меня не удивило, что Мирошниченко провел два силовых приема в первой же смене. То, через что он прошел, говорит о его характере. У меня огромное уважение к нему, что он так быстро вернулся и добрался до КХЛ. Не хочу сглазить Демченко, но он очень часто тащит нас в те моменты, когда счет скользкий. Это придает уверенности, мы переходим в атаку и забиваем свои голы в том же большинстве. За турнирной таблицей, конечно, слежу. Мы хотим плей-офф начать дома, да и надо догонять «Магнитку» с «Автомобилистом», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Шарипзянова.

«Авангард», набрав 45 очков в 37 играх, занимает 5-е место в таблице Востока. «Трактор» с 33 очками в 39 встречах идет десятым.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/04/506468.html
Дамир Шарипзянов
Хоккей
КХЛ
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