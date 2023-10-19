Защитник «Авангарда» Гуляев объяснил, почему не уехал в НХЛ

18-летний защитник «Авангарда» Михаил Гуляев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о продлении контракта с клубом.

— Почему вы подписали именно трехлетний контракт? Какие аргументы для себя выделили? Вы ведь могли уехать в Америку.

— Посчитал нужным набраться опыта в России. Считаю, что в НХЛ нужно ехать лидером клуба КХЛ и уже там показывать себя.

— Есть чувство, что вы еще не готовы?

— Да, слава богу, мне дают играть. Надеюсь, что проведу полноценный сезон. Я только захожу в КХЛ, в прошлом сезоне сыграл не так много игр.

— Почему именно три года?

— У меня был двухлетний контракт, я просто продлил его еще на год.

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