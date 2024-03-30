Гуляев рассказал об изменениях в игре «Авангарда» после смены главного тренера

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал, что изменилось в игре команды после смены главного тренера.

«Немного поменяли построение игры в средней зоне и игру в обороне. В зоне атаки больше стали поднимать наверх защитников с шайбой, больше бросков от них пошло. И отсюда появилось больше моментов. Защитники в каких-то моментах стали не так перестраховываться — больше владеют шайбой, больше играют с ней даже с риском потери. Точнее, нашли золотую середину — где-то рискуем, а где-то, наоборот, отступаем», — приводят «Известия» слова Гуляева.

После поражения омской команды во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» (0:7), «Авангард» отправил в отставку Михаила Кравца с поста главного тренера, его место занял Сергей Звягин.