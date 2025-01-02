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Сегодня, 18:38

Защитник «Авангарда» Меркли объяснил, почему не смог заиграть в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Авангарда» Райан Меркли ответил на вопрос о том, почему не смог заиграть в НХЛ.

«Когда я только попал в «Сан-Хосе», там были Брент Бернс и Эрик Карлссон, два праворуких атакующих защитника. И это сильнейшая лига в мире, конкуренция невероятная. На третий год в «Шаркс» я думал, что пришло мое время. Сменился менеджмент. Я сыграл 39 матчей в НХЛ. Но не сработало», — цитирует Меркли «ВсеПроСпорт».

Меркли выступает в КХЛ с лета 2023 года, когда он подписал контракт с «Куньлунем». В ноябре прошлого года 24-летнего канадца обменяли в «Авангард». Он набрал 5 (1+4) очков в 11 матчах омичей в текущем сезоне.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Авангард
Райан Меркли
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