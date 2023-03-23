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Сегодня, 21:54

Защитник «Авангарда» Шарипзянов госпитализирован после матча с «Металлургом»

Алина Савинова
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Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин сообщил, что защитник клуба Дамир Шарипзянов госпитализирован после четвертого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом».

«В данный момент он в больнице, пока нет информации», — приводит ТАСС слова Хабибулина.

Также он прокомментировал победу «Авангарда» в серии с «Металлургом».

«Стоит отметить и работу тренерского штаба, который сумел внести определенные коррективы, подправить ситуацию, и в целом у нас достаточно кубковая команда. Ребята знают, как надо играть, что надо делать», — добавил генменеджер.

Клуб из Омска выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0 и первым вышел в финал Восточной конференции плей-офф КХЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/17356743
Дамир Шарипзянов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Кубок Гагарина
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