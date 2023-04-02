Шарипзянов рассказал, как травма сказалась на его игре в первом матче серии с «Ак Барсом»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов в интервью «СЭ» после первого матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:3 ОТ) рассказал о своем восстановлении после травмы, полученной в серии с «Металлургом».

Шарипзянову тогда порезали коньком запястье.

— Я и в чемпионском сезоне играл каждый матч на обезболивающих. Хотелось помочь команде: с тренерами пришли к тому, что я готов выйти на лед. Я не играл во всю силу, думаю, и «Ак Барс» это заметил. Где-то не бросал, хотелось сыграть на партнера. С каждым днем самочувствие все лучше — швы затягиваются. Прошло 10 дней, наверное, этого пока недостаточно, но есть еще день до следующей игры.

— Говорят, что если бы порез был немного глубже, травма была бы намного серьезнее.

— Да, если бы было задето сухожилие, я бы не мог пальцами шевелить два-три месяца. В каком-то плане мне повезло.

— У команды, которая сравнивает счет и переводит игру в овертайм, обычно бывает психологическое преимущество. Почему не получилось этим воспользоваться?

— У нас было несколько моментов в начале овертайма, к сожалению, соперник смог реализовать свой шанс. Будем разбирать игру, свои ошибки, надеюсь, все получится в следующей игре.

— Может ли сказаться на исходе серии, что «Авангард» отдыхал больше, а «Ак Барс» летал во Владивосток?

— Все может быть. Мы много отдыхали, это не всегда хорошо для игрового тонуса. Слышал, что «Ак Барс» очень комфортно летал — наверное, перелеты на них не скажутся.

Второй матч серии «Ак Барс» — «Авангард» состоится в понедельник, 3 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.