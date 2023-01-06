Защитник «Автомобилиста» Эберт: «Сделав камбэк, «Автомобилист» показал характер»

Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:4 Б).

«Матчи в Челябинске всегда получаются равными, и нас здесь поддерживает много болельщиков. Сделав камбэк, мы показали характер. Этот матч показал, что, несмотря на серию поражений, что мы остаемся одной командой и продолжаем усердно трудиться. Было бы хорошо победить еще в серии буллитов, но у нас все равно получилось заработать одно очко. Мы должны гордиться собой, что смогли вытащить такую игру.

Все в команде мыслят позитивно и знают, что у нас получится выправить ситуацию. Эта игра должна добавить нам уверенности в будущем. Снова забиваю «Трактору» в концовке? Стараюсь действовать проще и доводить шайбу до ворот. Моя работа — это помогать команде забивать и выигрывать. Я побил рекорд «Автомобилиста» по очкам? Не знал об этом. Мне приятно, что я смог добиться такого достижения», — приводит слова тренера сайт КХЛ.