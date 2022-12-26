Артем Сергеев о матче с «Динамо»: «Народ пришел, это праздник хоккея, отличная атмосфера»

Защитник ЦСКА Артем Сергеев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:2).

— В первом периоде нас подвели удаления. Отдали инициативу сопернику, тяжело потом игру выравнивать. Забили один гол, но этого мало.

— Эта игра была 1000-й для ЦСКА в КХЛ, плюс матч памяти 100-летия Всеволода Боброва. Была дополнительная мотивация?

— Желание победить есть всегда. Плюс народ пришел, это праздник хоккея, отличная атмосфера. К сожалению, не удалось выиграть.

— Впереди сильная концовка года — СКА и «Локомотив». Что можешь сказать об этом?

— Это большие игры, все правильно подметили. Все наши конкуренты по конференции, любой соперник может быть в плей-офф. Большие игры для нас.