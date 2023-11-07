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7 ноября, 23:47

Защитник ЦСКА Диц: «В поражении от «Трактора» нет никакой трагедии. Сезон длинный»

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Даррен Диц высказался о поражении команды от «Трактора» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (0:4).

«Игра у нас сегодня не получилась. Сложно что-то прокомментировать. Нет никакой трагедии. Сезон очень длинный. Такие серии игр бывают. Конечно, это нежелательно, но такое бывает. В третьем периоде мы хотели перевести шайбу в зону атаки и играть там, нагружая вратаря и стараясь забить. Слышали ли скандирования фанатов в наш адрес? Да, я слышал, что они всегда поддерживают нас, даже когда игра не идет. Мы всегда стараемся и благодарны им за поддержку. Она очень важна для нас», — приводит «РБ Спорт» слова хоккеиста.

ЦСКА с 30 очками в 27 играх идет пятым в турнирной таблице Западной конференции. 9 ноября московская команда на своем льду примет «Авангард».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/darren-dits-v-porazhenii-ot-traktora-net-nikakoj-tragedii-sezon-dlinny-j/
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Даррен Диц
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