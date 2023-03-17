Дыбленко о победе ЦСКА над «Локомотивом»: «С ними легче играть, чем с Череповцом»

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко подвел итоги первого матча полуфинала Запада плей-офф КХЛ против «Локомотива» (2:0, 1-0).

— Первый период начался достаточно нетипично для ЦСКА, почти все время играли в обороне. Как удалось переломить игру?

— Мы всегда ожидаем от таких команд, конечно, что будет куча моментов, агрессия. Но все равно с ними играть легче, чем с Череповцом. «Северсталь» диагонали давала, а это более системная команда, более злая. И мне кажется, у них перед нами должок, так что они бьются, и мы тоже стараемся. Они более предсказуемые.

— От вашей серии с «Локомотивом» не ждут такого яркого хоккея, как от прошлого раунда. Что должен сделать ЦСКА, чтобы было больше огня? Или вам так комфортно, как сейчас?

— Не знаю, так комфортно в принципе. Просто реализовывать свои моменты, нам нормально, чувствуем себя в своей тарелке.

— Последний раз вы забивали 19 октября 2022 года. Каждый год для вас особенный, или гол просто гол?

— Да гол и гол, я защитник, от меня требуется в обороне игра. Ну когда забиваешь, приятно, радостное событие, так сказать. Всегда приятно забивать.

— Гол получился не с наброса от синей линии, а с подключения. Как прочувствовали этот момент?

— Судья поднял руку, и любой перехват это не атака, а свисток. Я просто подъехал, и Макс Мамин шикарную передачу отдал, я просто бросил по воротам.

— Такое начало со стороны ЦСКА полностью в обороне было запланировано или так получилось?

— Мы в сезоне провели шесть игр, и мы понимали, что будет нас ждать и примерно готовились к этому. Ничего нового они не показали. Да, они хорошо начали первый период, много бросков, агрессия была. Но мы выдержали этот период и во втором привыкли более менее и начали потихоньку переламывать.

— Многие после первого раунда говорили о Рейдеборне много нелестного. Он сегодня сделал сухарь. Как вы это все воспринимаете?

— Конечно, вратари понимают, какая ответственность на них лежит, что им доверяют. Мы поддерживаем их всегда, всякое бывает. Вся команда в серии с Череповцом показала свой лучший хоккей. Эта серия начинается с чистого листа. Результат на табло. У него хороший матч, который он провел на ноль, спасибо ему