Защитник ЦСКА Дыбленко рассказал, что давно пришел к исламу

Сегодня, 22:38
Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко после игры с «Ак Барсом» (3:0) во втором матче финала Кубка Гагарина рассказал, удается ли держать пост во время турниров.
— Я достаточно давно пришел к исламу, просто не распространялся об этом. Много читал, узнавал.
— Какую роль в этом сыграл Альберт Яруллин?
— Он пришел к религии чуть раньше, чем я. Я много спрашивал у него об исламе, мне всегда было интересно это.
— Получается во время игр пост держать?
— Скажу честно, нет.
Это второе поражение «Ак Барса» в этом плей-офф без голов в ворота соперника. Счет в серии: 1-1.