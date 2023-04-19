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Сегодня, 22:38

Защитник ЦСКА Дыбленко рассказал, что давно пришел к исламу

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко после игры с «Ак Барсом» (3:0) во втором матче финала Кубка Гагарина рассказал, удается ли держать пост во время турниров.

— Я достаточно давно пришел к исламу, просто не распространялся об этом. Много читал, узнавал.

— Какую роль в этом сыграл Альберт Яруллин?

— Он пришел к религии чуть раньше, чем я. Я много спрашивал у него об исламе, мне всегда было интересно это.

— Получается во время игр пост держать?

— Скажу честно, нет.

Это второе поражение «Ак Барса» в этом плей-офф без голов в ворота соперника. Счет в серии: 1-1.

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