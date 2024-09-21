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Сегодня, 20:01

Защитник ЦСКА Классон рассказал, кому посвятит новые татуировки

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Защитник ЦСКА Фредрик Классон ответил на вопрос, готов ли набить эмблему ЦСКА в случае победы в Кубке Гагарина.

«Пока я думаю, чтобы сделать что-то, связанное с моей дочерью и женой. Посмотрим, что будет следующим на моем теле. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы команда снова подняла кубок над головой, но татуировки на теле посвящены моим близким. Пока я не готов менять стилистику татуировок», — сказал Классон Legalbet.

В 2022 году Классон перешел в ЦСКА из «Тампа-Бэй Лайтнинг», а в 2023-м стал обладателем Кубка Гагарина в составе московского клуба. В текущем регулярном чемпионате 31-летний защитник сыграл семь матчей и отметился одной результативной передачей.

Источник: Legalbet
ХК ЦСКА (Москва)

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