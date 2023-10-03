Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:33

Защитник ЦСКА Классон: «Я обожаю рестораны в Москве, еда просто превосходная»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Фредрик Классон объяснил, почему ему нравится выступать за московский клуб. По словам хоккеиста, у армейцев большая культура победителей.

«ЦСКА — самый большой и величайший клуб в Европе, быть его частью — большая честь. Также клуб за последние два сезона взял два Кубка Гагарина. Будем стараться выиграть третий кубок подряд», — приводит ТАСС слова Классона.

Также он рассказал, чем ему нравится Москва.

«Я себя тут ощущаю как в Нью-Йорке. Большой город, много болельщиков. Я обожаю тут рестораны, еда просто превосходная. Я думаю, что в России одна из лучших кухонь», — добавил защитник.

Классон перешел в ЦСКА летом 2022 года из «Тампы», подписав контракт на один сезон. В декабре 2022-го он продлил контракт со столичным клубом на два года.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 13 очков за 13 игр.

Источник: https://tass.ru/sport/18898541
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя»
Кувейтские шейхи подали иск в CAS против МОК
Возвращенный Турцией боевик «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение
Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ
Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Автомобилист» одержал победу над «Амуром» в серии буллитов

«Торпедо» дома уступило «Авангарду»