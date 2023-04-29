Защитник ЦСКА Классон: «Я горжусь командой — тем, какой вклад в нес каждый, и чем в итоге это закончилось»

Защитник ЦСКА Фредерик Классон высказался о финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».

«Уважение Казани, у них действительно хорошая команда и еще Радулов — как капитан. Выглядят отлично. Вообще, такие серии — это хорошо для хоккея в России. Очень зрелищны для фанатов. Был длинный, безумный сезон. Нужно было привыкнуть к России. И я горжусь командой — тем, какой вклад в нес каждый, и чем в итоге это закончилось. Так играть в финальной серии, в седьмом матче — это нечто особенное», — цитирует Классона Metaratings.ru.

29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.