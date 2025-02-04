Защитник ЦСКА Патрихаев высоко оценил игру Гурьянова и Исхакова

18-летний защитник ЦСКА Иван Патрихаев высказался о сильных сторонах хоккеистов армейской команды.

«Гурьянов бежит, как Макдэвид. На тренировках его не остановить. Руслан Исхаков — талант. Блестящие руки, отличное катание, светлая голова. Эти ребята очень сильно помогут в плей-офф за счёт их индивидуальных действий. В команде много ребят сейчас из НХЛ и АХЛ, поэтому в Кубке Гагарина будут показывать другую игру», — цитирует Патрихаева Legalbet.ru.

ЦСКА набрал 66 очков и занимает 4-е место в Западной конференции FONBET КХЛ.

На счету 25-летнего Дениса Гурьянова 25 (15+10) очков за 44 встречи.

24-летний Руслан Исхаков набрал 26 (11+15) очков в 46 матчах.