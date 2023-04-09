Защитник ЦСКА Сергеев оштрафован за удар коленом в матче против СКА

Защитник ЦСКА Артем Сергеев оштрафован за удар соперника коленом в четвертом матче финальной серии Западной конференции со СКА (1:3, 2-2).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ЦСКА Артема Сергеева по п. 1.7 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар соперника коленом») и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Пятая игра между командами пройдет в понедельник, 10 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало в 19:30 мск.