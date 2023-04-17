Защитник ЦСКА Сергеев: «Игра перевернулась, потому что «Ак Барс» вовремя забил»

17 апреля, 22:39
Защитник ЦСКА Артем Сергеев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) в первом матче финала Кубка Гагарина.
— Что не получилось?
— Из рук у нас ничего не валилось. Не получилось забить свои моменты, — сказал Сергеев. — Они забили вовремя. Поэтому игра перевернулась в другую сторону. Счет на табло.
— Удивил вас чем-то «Ак Барс»?
— Нет.
— Обычно ЦСКА в третьем периоде прибавляет. Сегодня не получилось. В чем причина и как это исправить?
— Голы.
— С чем это связано?
— Недостатки в плане нашей реализации.
— Почему не получилось зацепиться за отыгрыш в матче?
— Реализация наших моментов. Забей один гол, 2:2 и погнали. Другая игра совсем.
— Нет усталости от двух семиматчевых серий?
— Нет. Усталости нет. Семиматчевые серии были чуть меньше месяца назад. Не могу сказать, что мы проиграли большое количество стыков. Считаю, что мы достаточно владели шайбой, но ушли с одним голом.
— Какой игрок больше всего доставил проблем?
— Они все ровно сыграли.
— Может, кто-то провоцировал?
— Да нет, никто не провоцировал. Считаю, что игра спокойно протекала.
— Перед матчем была новость о том, что «Ак Барс» открыл раскатку, ЦСКА закрыл. Могут ли вас случайные журналисты сбить в день игры с правильного настроя на матч?
— Нет, не могут. Насколько я знаю, на раскатке интервью не берут.
— Доставил ли сегодня серьезные проблемы Тимур Белялов?
— Он здорово сыграл. Вообще никаких вопросов нет. Считаю, что все равно мы недостаточно закрывали его сегодня. В него много прилетало. Он провел классный матч.