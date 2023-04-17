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17 апреля, 22:39

Защитник ЦСКА Сергеев: «Игра перевернулась, потому что «Ак Барс» вовремя забил»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Артем Сергеев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) в первом матче финала Кубка Гагарина.

— Что не получилось?

— Из рук у нас ничего не валилось. Не получилось забить свои моменты, — сказал Сергеев. — Они забили вовремя. Поэтому игра перевернулась в другую сторону. Счет на табло.

— Удивил вас чем-то «Ак Барс»?

— Нет.

— Обычно ЦСКА в третьем периоде прибавляет. Сегодня не получилось. В чем причина и как это исправить?

— Голы.

— С чем это связано?

— Недостатки в плане нашей реализации.

— Почему не получилось зацепиться за отыгрыш в матче?

— Реализация наших моментов. Забей один гол, 2:2 и погнали. Другая игра совсем.

— Нет усталости от двух семиматчевых серий?

— Нет. Усталости нет. Семиматчевые серии были чуть меньше месяца назад. Не могу сказать, что мы проиграли большое количество стыков. Считаю, что мы достаточно владели шайбой, но ушли с одним голом.

— Какой игрок больше всего доставил проблем?

— Они все ровно сыграли.

— Может, кто-то провоцировал?

— Да нет, никто не провоцировал. Считаю, что игра спокойно протекала.

— Перед матчем была новость о том, что «Ак Барс» открыл раскатку, ЦСКА закрыл. Могут ли вас случайные журналисты сбить в день игры с правильного настроя на матч?

— Нет, не могут. Насколько я знаю, на раскатке интервью не берут.

— Доставил ли сегодня серьезные проблемы Тимур Белялов?

— Он здорово сыграл. Вообще никаких вопросов нет. Считаю, что все равно мы недостаточно закрывали его сегодня. В него много прилетало. Он провел классный матч.

Артем Сергеев
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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