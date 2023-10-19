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Сегодня, 23:04

Защитник ЦСКА Шуравин: «Голы придут, главное — продолжать играть»

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Защитник ЦСКА Матвей Шуравин в интервью «СЭ» прокомментировал матч против «Локомотива» (3:0) в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, рассказал, как чувствует себя в паре с Нестеровым, а также прояснил ситуацию с шайбой против «Куньлуня».

— Сегодня была хорошая, правильная игра с нашей стороны. Мы постарались по максимуму выполнить тренерскую установку, двумя словами — командная игра.

— Для тебя сегодняшний матч всего-лишь четвертый в КХЛ, при этом сегодня ты стартовал в первом звене. Стоит отметить, что достаточно большой отрезок времени ты пров5л на льду. Как тебе в паре с Нестеровым?

— Опытный партнер, много подсказывает, очень приятно с ним играть. Могу сказать, что мне везет в этом плане.

— Какие ощущения от того, что в таком молодом возрасте выступаешь не только за ЦСКА, но и в целом в КХЛ?

— Получаю только положительные эмоции, нахождение в первой команде дает колоссальный опыт, которым нужно пользоваться, чтобы в дальнейшим стать хорошим хоккеистом.

— Буквально на днях тебя записали в историю КХЛ, как самого молодого автора гола, но сегодня стало известно, что в итоге гол переписали на передачу. Какие чувства после этого?

— Не сказать, что расстроен. Голы и очки придут, главное — сейчас продолжать правильно играть.

(Анна Бирюкова)

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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