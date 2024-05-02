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Сегодня, 14:36

Нападающий ЦСКА Соркин — о прошедшем сезоне: «Не всегда получается выигрывать, иногда нужно проходить через такое»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Максим Соркин в разговоре с «СЭ» оценил итоги сезона для своей команды. Армейцы вылетели из Кубка Гагарина в первом раунде.

«Ранний вылет в Кубке Гагарина? Это жизнь. Конечно, непривычно покидать турнир так рано. Последние сезоны привыкли играть до конца апреля. Но это спорт, здесь не всегда получается побеждать, иногда нужно проходить через такое.

Сложно сказать, почему сезон сложился неудачно. Было много факторов. Нужно отдать должное соперникам: на нас они настраиваются с удвоенной силой. Кроме того, психологически тяжело проводить такой длинный мезоне. Возможно, это тоже стало одним из факторов», — сказал Соркин «СЭ».

В первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА проиграл «Локомотиву» 1-4 в серии. Армейский клуб вылетел из турнира на данной стадии впервые с 2014 года.

Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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