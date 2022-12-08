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КХЛ

Сегодня, 18:39

Защитник «Динамо» Миронов рассказал, какие правила отменил бы в КХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Андрей Миронов рассказал, какие два правила он бы отменил в КХЛ.

«Если у тебя кисти рук обмотаны и если происходит драка, ты автоматически получаешь 5+20. Мало ли кто как кисти обматывает? У кого-то они просто сломаны. Это не означает, что игрок идет драться. Я бы это правило убрал. Также не нравится постоянная формулировка судей и в правилах «на усмотрение судьи», — приводит слова Миронова «Спорт День за Днем».

Также 28-летнему игроку не нравится правило, что если хоккеист в ходе игры потеряет элемент формы, то он должен сразу же бежать на лавку и меняться.

«Хочет играть человек — пусть играет. Если он готов ловить шайбу головой, рукой, чем угодно — почему нет? Мне кажется, это и зрелищно, и для команды полезно. Мы мужицким спортом занимаемся», — заявил Миронов.

В регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 Миронов сыграл за «Динамо» 37 матчей и набрал 16 (4+12) очков. Также на его счету 28 минут штрафа.

Московская команда занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 39 матчах.

Источник: «Спорт День за Днем»
Андрей Миронов
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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