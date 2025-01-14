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Сегодня, 22:55

Сергеев — об игре Подъяпольского: «Он подтащил нас. Но этим нельзя баловаться»

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Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев поделился с «СЭ» впечатлениями от игры вратаря Владислава Подъяпольского после победы над «Северсталью» (3:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Показалось, что после матча со СКА не хватило эмоций.

— Здесь не эмоции, просто «Северсталь» хорошо контролирует шайбу, особенно во втором периоде. В третьем периоде игра выровнялась и мы забили свои моменты.

— Что происходит со вторым звеном? Комтуа, Рашевский и Пакетт сотворили потрясающий первый гол.

— Дай бог, конечно и гол, и игра. У них хорошая химия, они почувствовали друг друга.

— В конце игры от «Северстали» был серьезный штурм. Как справились?

— Влад Подъяпольский подтащил. Когда игра так складывается, то простых концовок не бывает.

— Когда Владислав в воротах, есть дополнительная уверенность?

— Да, конечно. С другой стороны, этим баловаться нельзя.

В этом сезоне Подъяпольский провел 33 матча и одержал 14 побед.

Бело-голубые одержали пятую победу подряд и с 59 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Федор Носов

Артем Сергеев
Владислав Подъяпольский
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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