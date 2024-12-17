Защитник «Динамо» Пыленков — о влиянии паузы на игры сборной: «Думаю, что она никак не помешала»

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал «СЭ» влияние длительной паузы на Кубок Первого канала на игру команды. 17 декабря бело-голубые дома проиграли «Барысу» (0:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Сказался ли этот длительный перерыв на сегодняшний матч?

— Думаю, что нет. Мы сегодня сыграли в свой хоккей, бились, бегали. Нам не хватило одного забитого гола, а точнее двух.

В этом сезоне Пыленков сыграл 36 игр и отметился 12 (2+10) очками.

«Динамо» с 47 очками занимает третье место в таблице Западной конференции. «Барыс» прервал серию из восьми поражений подряд и с 23 очками занимает 11-ю строчку в таблице «Востока».

Федор Носов