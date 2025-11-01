Пыленков: «Надеюсь, что те, кто следит за качеством льда на «ВТБ Арене», решат эту проблему»

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков в комментарии «СЭ» оценил победу в матче FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:2) и рассказал о долгожданной заброшенной шайбе.

— До сегодняшнего матча последний раз вы забрасывали 9 сентября. Это как-то давило на вас?

— В первую очередь хорошо, что наша команда преодолела психологическую яму. Всегда хочется помогать приносить результат. Если я буду забивать, то значит и команде будет легче побеждать. Это не особо давит, но все равно хочется чаще забрасывать.

— По ходу этой индивидуальной неудачной серии пробовали что-то менять в экипировке?

— Сегодня попробовал выйти на раскатку с обмоткой белого цвета, но покатался и решил, что черный цвет изоленты мне ближе. Возможно, это и сработало, а может и нет. Я не совсем верю в такие суеверия.

— Сразу поняли, что шайба была заброшена с долей везения?

— Нет, уже на повторе я увидел рикошет. Самое главное, что своим голом я помог команде выиграть игру.

— Многие отмечали, что сегодня лед был не лучшего качества. У вас такое же мнение?

— Да, лед оставляет желать лучшего. Именно по этой причине мы сегодня утром даже раскатывались на малой арене. Надеюсь, что те, кто следит за качеством льда на «ВТБ Арене», решат эту проблему.

— ЦСКА — лучшая команда по реализации лишнего. Тренерский штаб акцентировал на этом внимание перед игрой?

— Да. Мы разбирали их игру в большинстве, но, к сожалению, все равно пропустили. Хотя не обошлось и без доли везения для армейцев. Тренеры отдельно отметили, что нужно избегать удалений после матча с «Северсталью», где мы довольно много играли в меньшинстве. Уже только в конце Егор Римашевский сыграл высоко поднятой клюшкой. Но это хоккей, такое бывает.