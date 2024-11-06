Защитник «Динамо» Пыленков — об игре Миски: «Мы доверяем всем вратарям»

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от игры вратаря команды Хантера Миски.

— Миска появился в стартовом составе впервые с 3 октября. Есть ли у вас уверенность, когда он в воротах?

— Мы доверяем всем вратарям. Если тренерский штаб решил, что он должен играть, значит он играет. У нас три сильных вратаря. Кто выйдет, тот и будет играть, побеждать.

В сезоне-2024/25 американский голкипер провел 10 игр в FONBET чемпионате КХЛ, в которых одержал 3 победы.

(Федор Носов)