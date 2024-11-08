Сегодня, 23:20
Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от лакросс-гола защитника «Лады» Магомеда Шараканова в матче FONBET чемпионата КХЛ (2:3).
— Сегодня ты сыграл 150-ю игру за «Динамо». Какие эмоции испытываешь?
— Это очень круто. Я рад играть здесь. 150 игр — великолепная цифра. Я надеюсь, что проведу еще больше игр за эту команду.
— Видел ли ты лакросс-голы в своей карьере?
— Да, я видел такой гол в прошлом году. Егор Петухов забросил такую шайбу в ворота «Спартака».
— Что думаешь о таком типе голов?
— Я думаю, что с каждым годом это становится все популярнее. Самое главное, что это работает. Многие игроки умеют делать такой финт. Против таких людей все сложнее играть.
«Динамо» с 29 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Лада» одержала третью победу подряд. Тольяттинцы с 23 очками занимают 7-е место в таблице «Востока».
Федор Носов