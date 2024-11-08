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Сегодня, 23:20

Менелл — о лакросс-голах: «Главное, что такие броски приносят результат»

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Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от лакросс-гола защитника «Лады» Магомеда Шараканова в матче FONBET чемпионата КХЛ (2:3).

— Сегодня ты сыграл 150-ю игру за «Динамо». Какие эмоции испытываешь?

— Это очень круто. Я рад играть здесь. 150 игр — великолепная цифра. Я надеюсь, что проведу еще больше игр за эту команду.

— Видел ли ты лакросс-голы в своей карьере?

— Да, я видел такой гол в прошлом году. Егор Петухов забросил такую шайбу в ворота «Спартака».

— Что думаешь о таком типе голов?

— Я думаю, что с каждым годом это становится все популярнее. Самое главное, что это работает. Многие игроки умеют делать такой финт. Против таких людей все сложнее играть.

«Динамо» с 29 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Лада» одержала третью победу подряд. Тольяттинцы с 23 очками занимают 7-е место в таблице «Востока».

Федор Носов

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