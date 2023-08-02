Защитник «Динамо» Менелл рассказал, что начал изучать русский язык

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл, получивший российское гражданство, заявил, что начал изучать русский язык.

«Когда я подписал новый контракт с «Динамо», я сразу начал заниматься с учителем онлайн. Сейчас у нас идет серьезная подготовка, и у меня почти нет времени на занятия русским языком. Но по ходу сезона и в выходные дни я сконцентрируюсь на изучении языка. Кое-что я знаю уже сейчас, но, конечно, я хочу знать больше и разговаривать свободно на русском языке

Сейчас я могу понимать многие хоккейные термины на русском и некоторые установки тренеров. Эти слова я слышу каждый день. Еще мне бы хотелось побольше погрузиться в российскую культуру», — приводит ТАСС слова Менелла.

Ранее Менелл оценил свои шансы выступить за сборную России.