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Сегодня, 08:59

Защитник «Динамо» Менелл рассказал, что начал изучать русский язык

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл, получивший российское гражданство, заявил, что начал изучать русский язык.

«Когда я подписал новый контракт с «Динамо», я сразу начал заниматься с учителем онлайн. Сейчас у нас идет серьезная подготовка, и у меня почти нет времени на занятия русским языком. Но по ходу сезона и в выходные дни я сконцентрируюсь на изучении языка. Кое-что я знаю уже сейчас, но, конечно, я хочу знать больше и разговаривать свободно на русском языке
Сейчас я могу понимать многие хоккейные термины на русском и некоторые установки тренеров. Эти слова я слышу каждый день. Еще мне бы хотелось побольше погрузиться в российскую культуру», — приводит ТАСС слова Менелла.

Ранее Менелл оценил свои шансы выступить за сборную России.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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Защитник «Динамо» Менелл оценил свои шансы сыграть за сборную России