Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

14 марта, 13:40

Защитник «Динамо» Менелл: «Я готов к долгой игре в плей-офф»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл в интервью «СЭ» подвел итоги серии первого раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо» (4-2) и поделился ожиданиями от предстоящих матчей против «Трактора».

— Победа в серии есть победа. Минск очень хорошая команда, силовая. Непросто было против них играть. Было обидное поражение в пятом матче в овертайме. Но мы вернулись в свою игру в шестом матчей и одержали победу.

— Вы один из тех игроков, у кого больше всего игрового времени. «Динамо» закончило первый раунд последними. Как оцените свое физическое состояние?

— Чувствую себя прекрасно, был небольшой отдых, физически ощущаю себя хорошо. Точно могу сказать, что готов к долгой игре в плей-офф.

— Есть мнение, что лучше сыграть 5-6 матчей и закончить позже, чем выйти из серии 4-0, потому что остаёшься в тонусе. Вы с этим согласны?

— Мне кажется, это не имеет значение. Ты всегда должен быть готов к плей-офф, даже если ты уставший или наоборот, если у тебя была большая пауза.

— Успели ли уже разобрать соперника? Что можете сказать про «Трактор»?

— У них была уверенная победа в первом раунде. Легких соперников нет. Уверен, серия будет тяжелой.

— У них в первом раунде было много драк. Готовы, что в вашей серии может быть то же самое?

— Они будут играть жестко, но мы должны придерживаться своей игры и не позволять им цеплять нас и как-то воздействовать в этом плане.

— Сегодня не было на льду с командой Никиты Гусева, мы видели в пятом матче, что не все получается без него.

— Конечно, он ключевое звено в нашей команде, когда он не играл в пятом матче, нам было тяжело без него. Он потрясающий игрок, с ним очень здорово играть. Но нужно уметь перестраиваться, если он не сыграет, кто-то должен взять ответственность на себя.

Первый матч серии между «Динамо» и «Трактором» состоится 16 марта в Москве. Начало — в 17.00 мск.

В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые обыграли минское «Динамо» в серии со счетом 4-2.

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, четвертьфинал: второй раунд плей-офф КХЛ
Жамнов о вылете «Спартака» из Кубка Гагарина: «Я тоже учусь. Следующий сезон все покажет»
Форвард «Магнитки» Силантьев — о проходе «Спартака»: «Строго сыграли в обороне, реализовали свои моменты»
Супертройки не решают в плей-офф. За кубком идут команды, где правит баланс
«Авангард» идет на риск. Назначил главным бывшего тренера вратарей
Ротенберг останется в СКА на следующий сезон
Продолжит ли Роман Ротенберг работу главным тренером СКА?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Авангард» — «Локомотив»: расписание матчей и время начала игр четвертьфинала Кубка Гагарина

Защитник «Динамо» Миронов высказался о возможных драках в серии с «Трактором»