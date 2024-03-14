Защитник «Динамо» Менелл: «Я готов к долгой игре в плей-офф»

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл в интервью «СЭ» подвел итоги серии первого раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо» (4-2) и поделился ожиданиями от предстоящих матчей против «Трактора» .

— Победа в серии есть победа. Минск очень хорошая команда, силовая. Непросто было против них играть. Было обидное поражение в пятом матче в овертайме. Но мы вернулись в свою игру в шестом матчей и одержали победу.

— Вы один из тех игроков, у кого больше всего игрового времени. «Динамо» закончило первый раунд последними. Как оцените свое физическое состояние?

— Чувствую себя прекрасно, был небольшой отдых, физически ощущаю себя хорошо. Точно могу сказать, что готов к долгой игре в плей-офф.

— Есть мнение, что лучше сыграть 5-6 матчей и закончить позже, чем выйти из серии 4-0, потому что остаёшься в тонусе. Вы с этим согласны?

— Мне кажется, это не имеет значение. Ты всегда должен быть готов к плей-офф, даже если ты уставший или наоборот, если у тебя была большая пауза.

— Успели ли уже разобрать соперника? Что можете сказать про «Трактор»?

— У них была уверенная победа в первом раунде. Легких соперников нет. Уверен, серия будет тяжелой.

— У них в первом раунде было много драк. Готовы, что в вашей серии может быть то же самое?

— Они будут играть жестко, но мы должны придерживаться своей игры и не позволять им цеплять нас и как-то воздействовать в этом плане.

— Сегодня не было на льду с командой Никиты Гусева, мы видели в пятом матче, что не все получается без него.

— Конечно, он ключевое звено в нашей команде, когда он не играл в пятом матче, нам было тяжело без него. Он потрясающий игрок, с ним очень здорово играть. Но нужно уметь перестраиваться, если он не сыграет, кто-то должен взять ответственность на себя.

Первый матч серии между «Динамо» и «Трактором» состоится 16 марта в Москве. Начало — в 17.00 мск.

В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые обыграли минское «Динамо» в серии со счетом 4-2.