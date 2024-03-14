Защитник «Динамо» Миронов высказался о возможных драках в серии с «Трактором»

Защитник «Динамо» Андрей Миронов ответил на вопрос о том, будут ли игроки бело-голубых готовы к возможным дракам в матчах серии второго раунда Кубка Гагарина с «Трактором».

В нынешнем сезоне 29-летний хоккеист набрал 21 (5+16) очко в 72 встречах.

«У нас вон видели? Лбы здоровые двухметровые ходят. Отпор дадут, не переживайте, и Робинсону, и кому угодно», — сказал Миронов.

Первый матч серии между «Динамо» и «Трактором» состоится 16 марта в Москве. Начало — в 17.00 мск.

В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые обыграли минское «Динамо» в серии со счетом 4-2.