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Сегодня, 09:01

Защитник «Динамо» Менелл: «Миска сделал много спасений и оставил нас в игре»

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Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл похвалил вратаря Хантера Миску за игру против одноклубников из Минска (6:3) в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«Миска сделал много спасений и оставлял нас в игре. Это придало уверенности, и нам удалось забросить на три шайбы больше, чем забросил соперник», — сказал Менелл Legalbet.

Московская команда набрала 4 очка за 5 встреч и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. У минчан 6 очков и 3-я позиция.

В следующем матче московское «Динамо» 17 сентября сыграет с ЦСКА. Минчане 21 сентября проведут встречу с «Северсталью».

Источник: Legalbet
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)

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