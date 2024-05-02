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Сегодня, 12:05

Защитник «Динамо» Ожиганов считает, что сезон КХЛ прошел с сенсациями

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Игорь Ожиганов в комментарии для «СЭ» подвел итоги сезона в КХЛ.

— У кого наибольшие шансы в Кубке Стэнли, с вашей точки зрения?

— Мне кажется, там вообще сложно загадывать. Может выиграть абсолютно любой. В сезоне-17/18, когда мы вылетели от «Бостона», я был уверен, что они станут чемпионами. Все к этому шло. Но кто мог предположить, что «Сент-Луис», который шел на последнем месте посреди сезона, выиграет Кубок. Поэтому я даже не могу предположить, что может случиться.

— В этом и прелесть хоккея!

— Конечно. Думаю, у нас чемпионат в этом году тоже прошел с сенсациями, неожиданными результатами. По моему мнению, мы тоже попали под этот неожиданный результат.

— С новой системой перекрестного плей-офф стало лучше?

— Надо спрашивать у тех, кто пристально смотрит хоккей, прям фанатеет. Надо у них спрашивать, лучше или хуже. У нас есть правила. Мы по ним выходим и играем. Не можем сказать, что хорошо, а что плохо.

«Металлург» в финале Кубке Гагарина победил «Локомотив» (4-0). Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах.

Игорь Ожиганов
Хоккей
КХЛ
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