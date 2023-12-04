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4 декабря, 23:11

Прибыльский — о качестве льда в КХЛ: «Как-то все в целом ухудшилось, может быть, импортозамещение повлияло на это»

Алина Савинова
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Защитник московского «Динамо» Андрей Прибыльский рассказал о проблемах со льдом на некоторых аренах клубов КХЛ.

«Да, есть такое. Раньше как будто бы не обращали на это внимание. Как-то все в целом ухудшилось. Лучший лед на «ВТБ Арене», конечно. В этом году, может быть, импортозамещение повлияло на это. Как бы ни звучало, но это влияет очень сильно на качество передач. Шайба где-то прыгает — и все, ты не можешь ее остановить», — цитирует Прибыльского Metaratings.ru.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг критиковал качество льда на аренах в Тольятти и Нижнем Новгороде.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 38 играх. 5 декабря бело-голубые в гостях сыграют против «Спартака».

Источник: https://metaratings.ru/news/pribylskii-o-kachestve-lda-v-kkhl-kak-to-vse-v-celom-ukhudshilos-mozhet-byt-importozameshenie-povliyalo-312020/
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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