Сегодня, 21:10
Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал высокую результативность команды в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Северсталью» (7:2).
Игрок забил 2 гола в ворота череповецкой команды.
— Быстрые две шайбы, хороший задел. Можно ли сказать, что это предопределило исход игры?
— Мы два матча не забивали, для нас это было важно. Мы это сделали. Игра была под нашим контролем. Хорошо, что мы довели ее до победы.
— Можно ли сказать, что сегодня прорвало? По тем двум играм было видно, что моменты есть, а реализация хромает.
— Да, у нас были моменты, но где-то чуть-чуть от нас ушел фарт. Сегодня прорвало. Новый год — новая игра. Надеюсь, что в следующем матче забьем еще больше.
В нынешнем регулярном чемпионате Пыленков сыграл 41 игру и набрал 16 (4+12) очков.
Федор Носов