Пыленков оценил игру «Динамо» в матче с «Трактором»: «Будем проводить командую работу»

Защитник «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал победу над «Трактором» (4:3 Б), в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Тяжелый матч, хороший соперник, начало не задалось, но показали хороший результат и порадовали болельщиков, — передает корреспондент «СЭ» Анна Бирюкова слова Пыленкова.

— Игра против «Трактора» вышла достаточно тяжелой по сравнению с уверенной победой над ЦСКА.

— Все хорошо готовились, пока не могу сказать точных причин, почему так вышло. Разберем все моменты на тренировке, поймем, что делали не так. Думаю, сделаем акцент на разборе первого периода, так как мы всю игру провели в своей зоне. Это командная ошибка, значит будем проводить командую работу.

«Динамо» возглавляет таблицу Западной конференции с 60 очками в 42 матчах. Бело-голубые проведут следующую игру 23 декабря против «Нефтехимика».