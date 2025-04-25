Защитник «Динамо» Сергеев — о Кубке Гагарина: «Не нужно думать о глобальном — надо идти от игры к игре»

Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев ответил на вопрос о борьбе команды за Кубок Гагарина.

«Мы уже прошли два раунда плей-офф и достаточно набили шишек, узнали свои сильные и слабые стороны. Подтянули их. В целом скажу, что не нужно думать о глобальном — надо идти от игры к игре, готовясь к каждому следующему матчу», — цитируют Сергеева «Известия».

28 апреля в Челябинске стартует серия между «Трактором» и «Динамо» в полуфинале Кубка Гагарина. Начало первого матча — в 17.00 по московскому времени.