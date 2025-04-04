Сергеев — о провокациях СКА: «Есть мотивация выиграть серию, а не наказать за эпизоды»

Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев высказался о провокациях со стороны хоккеистов СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.

— Прервалась серия побед в овертайме. Что стало причиной таких качелей в игре?

— Качельная, потому что сначала они забивают, а потом мы или наоборот. В овертайме отдали инициативу, они больше владели шайбой. Это вылилось в забитый гол.

— Провокации от игроков СКА и главного тренера в виде жестов. Это заряжает еще больше?

— Я не видел, что там показывают. У нас есть мотивация выиграть серию, а не наказать их за какие-то эпизоды.

— У Романа Ротенберга была такая ситуация в серии. Сегодня она повторилась. В прошлый раз Ожиганов сказал, что команда будет биться за тренера. Сейчас это повторяется?

— «Динамо» готово выигрывать серию.

«Динамо» ведет в серии против СКА — 3-2. Шестой матч между командами пройдет в Санкт-Петербурге 6 апреля.