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Сегодня, 16:49

Защитник «Динамо» Сергеев: «Мы в курсе, что надо делать, чтобы не допустить камбэков «Трактора»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев перед стартом серии против «Трактора» в полуфинале Кубка Гагарина ответил на вопрос о камбэках челябинского клуба в предыдущих сериях.

Ранее «Трактор» отыгрывался в матчах против «Адмирала» и минского «Динамо» со счета 0:3 и 0:4 в предыдущих стадиях плей-офф.

«У нас это почти случилось в пятом матче с «Ак Барсом», когда мы вели 4:1 перед третьим периодом, но в итоге Казань сократила до 4:3 и едва не сравняла в конце, попав в перекладину. Но мы перестроились... Точнее сыграли по-другому. И уже в последнем шестом матче такое не повторили, выиграв 6:1. Теперь в курсе, что надо делать, чтобы не допустить таких камбэков «Трактора», — цитируют Сергеева «Известия».

Серия между «Трактором» и «Динамо» стартует в Челябинске в понедельник, 28 апреля. Начало первого матча — в 17.00 по московскому времени.

Источник: «Известия»
Артем Сергеев
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