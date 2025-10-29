Савиков подписал трехлетний контракт со СКА

29 октября, 18:40
Защитник Егор Савиков подписал со СКА трехлетний контракт. Ранее он был обменян из «Спартака».
По информации «СЭ», зарплата Савикова в нынешнем сезоне составит 10 миллионов рублей в год, в следующем — 15, в сезоне-2027/28 — 17 миллионов.
В сезоне-2024/25 Савиков провел 44 матча за «Спартак» в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 15 (2+13) очков.
Константин Мишин
ну его несколько раз отправляли в Химик (14 матчей в прошлом сезоне за Воскресенск, 49 за "Спартак"). но с учётом его возраста можно сказать что он провёл полноценный сезон... финансовой составляющей увы не знаю...
12.11.2025
nikitaberezhnoyi
Для СКА это удачный обмен, может быть первая более менее внятная сделка в этом сезоне.
29.10.2025
анатолий еремин
Слишком,с гонором видно пацан,еще в прошлом сезоне садился на лавку. да и ушел на те же деньги что предлагали в Спартаке. Видно агент голову забил дерьмом парню итот почувствовал себя незаменимым.
29.10.2025
Константин Мишин
жаль конечно, но почему-то Жамнов сейчас отдаёт предпочтение другим защитникам...
29.10.2025