Савиков подписал трехлетний контракт со СКА

Защитник Егор Савиков подписал со СКА трехлетний контракт. Ранее он был обменян из «Спартака».

По информации «СЭ», зарплата Савикова в нынешнем сезоне составит 10 миллионов рублей в год, в следующем — 15, в сезоне-2027/28 — 17 миллионов.

В сезоне-2024/25 Савиков провел 44 матча за «Спартак» в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 15 (2+13) очков.