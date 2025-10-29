Видео
29 октября, 18:40

Савиков подписал трехлетний контракт со СКА

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

Защитник Егор Савиков подписал со СКА трехлетний контракт. Ранее он был обменян из «Спартака».

По информации «СЭ», зарплата Савикова в нынешнем сезоне составит 10 миллионов рублей в год, в следующем — 15, в сезоне-2027/28 — 17 миллионов.

В сезоне-2024/25 Савиков провел 44 матча за «Спартак» в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 15 (2+13) очков.

4

  • Константин Мишин

    ну его несколько раз отправляли в Химик (14 матчей в прошлом сезоне за Воскресенск, 49 за "Спартак"). но с учётом его возраста можно сказать что он провёл полноценный сезон... финансовой составляющей увы не знаю...

    12.11.2025

  • nikitaberezhnoyi

    Для СКА это удачный обмен, может быть первая более менее внятная сделка в этом сезоне.

    29.10.2025

  • анатолий еремин

    Слишком,с гонором видно пацан,еще в прошлом сезоне садился на лавку. да и ушел на те же деньги что предлагали в Спартаке. Видно агент голову забил дерьмом парню итот почувствовал себя незаменимым.

    29.10.2025

  • Константин Мишин

    жаль конечно, но почему-то Жамнов сейчас отдаёт предпочтение другим защитникам...

    29.10.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК СКА
    ХК Спартак (Москва)
