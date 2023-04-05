Защитник Евсеев стал самым молодым автором гола в истории «Ак Барса» в плей-офф КХЛ

Защитник «Ак Барса» Никита Евсеев стал самым молодым автором гола в истории клуба в плей-офф КХЛ, сообщает KHL Media.

Хоккеист забросил шайбу в возрасте 18 лет и 330 дней в третьем матче финала Восточной конференции с «Авангардом» (3:2 ОТ).

Предыдущее достижение принадлежало нападающему Дмитрию Кателевскому, который отличился в возрасте 19 лет и 52 дней.

«Ак Барс» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 7 апреля в Омске, начало — 16.30 по московскому времени.