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Сегодня, 20:01

Защитник Евсеев стал самым молодым автором гола в истории «Ак Барса» в плей-офф КХЛ

Мария Гусева
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Защитник «Ак Барса» Никита Евсеев стал самым молодым автором гола в истории клуба в плей-офф КХЛ, сообщает KHL Media.

Хоккеист забросил шайбу в возрасте 18 лет и 330 дней в третьем матче финала Восточной конференции с «Авангардом» (3:2 ОТ).

Предыдущее достижение принадлежало нападающему Дмитрию Кателевскому, который отличился в возрасте 19 лет и 52 дней.

«Ак Барс» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 7 апреля в Омске, начало — 16.30 по московскому времени.

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