Хоккеист «Динамо» Менелл: «Мы начали играть правильно, это помогает побеждать»

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл поделился мнением о матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком», в котором его команда победила в серии буллитов со счетом 5:4.

«К счастью, мы нашли путь к победе. У нас получилось сделать камбэк. Это то, что нам нужно было сделать. Мы идем от игры к игре. Хотим побеждать в каждом матче. Да, у нас получился тяжелый старт, но мы выиграли в последних трех матчах. Команда хочет вернуться в верхнюю часть таблицы. Мы на правильном пути. Мы начали играть правильно, и это помогает нам побеждать», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Динамовцы набрали 10 очков в 10 сыгранных матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Во вторник, 1 октября, бело-голубые на своем льду сыграют с ЦСКА.