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Сегодня, 09:15

Защитник КХЛ Воробьев рассказал, что за уход из ЦСКА ему пришлось заплатить самому

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Кирилл Воробьев.
Фото ХК «Нефтехимик»
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Защитник Кирилл Воробьев, перешедший в это межсезонье из «Нефтехимика» в «Автомобилист», в эксклюзивном интервью «СЭ» пролил свет на детали его ухода из ЦСКА.

— Но сезон-2020/21 вы начинали в «Звезде» и провели там полтора месяца без каких-либо шансов.

— Я принадлежал ЦСКА и после «Сочи» мог вернуться только тогда. За неделю до начала сборов мне позвонили из клуба и сообщили, что начинаю в высшей лиге. Тогда напросился на встречу с Игорем Никитиным и спросил, рассчитывает ли он на меня в сезоне. Главный тренер и тут оказался предельно честен. «Ты, — говорит, — Кирилл, хороший защитник, но я не вижу тебя в своей команде». Это нормальные слова, никаких обид. Причем тренер пообещал, что обязательно скажет о своем решении руководству, чтобы ускорить трансфер. То есть мне надо было просто найти клуб в КХЛ, чем я и занимался.

— Ходили разговоры, что вы продали машину, чтобы уйти из ЦСКА.

— Там не так было. Армейцы за меня просили пять миллионов. Я предложил, давайте продам машину, возьму из сбережений и заплачу необходимую сумму. Но в клубе мне сказали, что так не делается, они должны эти деньги провести официально, а если придет хоккеист, то это невозможно оформить. В итоге я все равно заплатил. «Нефтехимик» взял меня, но из зарплаты у меня вычли эти пять миллионов. Первый год я играл в Нижнекамске за минимальную зарплату 300 тысяч рублей, но был абсолютно всем доволен. Потому что прекрасно понимал, что если задержусь в ВХЛ на весь сезон, то потом не выберусь.

Полное интервью с Кириллом Воробьевым читайте на сайте «СЭ»

Кирилл Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик
ХК ЦСКА (Москва)
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