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Сегодня, 09:00

Защитник КХЛ Воробьев о переходе в «Автомобилист»: «Таких денег никогда не получал»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Кирилл Воробьев.
Фото ХК «Нефтехимик»
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Защитник Кирилл Воробьев, перешедший в это межсезонье из «Нефтехимика» в «Автомобилист», подтвердил информацию «СЭ» о сумме контракта с новым клубом.

— Этой весной вы подписали самый большой контракт в своей карьере? По нашим данным, вы получите 75 миллионов за два сезона в Екатеринбурге.

— Да, раньше таких денег не получал никогда. Но не стоит переживать, что это на мне скажется в плохую сторону. У меня семья, двое детей, да и возраст уже такой, что ко всему относишься спокойно. Задача остается прежней: делать свою работу, быть максимально полезным для команды.

— Уже присмотрели что-то из больших покупок?

— Мы живем с семьей в маленькой квартире, так что, наверное, будем думать о том, чтобы улучшить свои жилищные условия. Но вы же знаете, сколько стоят квартиры в Москве.

В прошедшем сезоне россиянин набрал 12 (4+8) очков в 63 матчах регулярного чемпионата.

Полное интервью с Кириллом Воробьевым читайте на сайте «СЭ»

Кирилл Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик
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