Богдан Конюшков: «Теперь с нами считаются как с командой топ-уровня»

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков в интервью «СЭ» рассказал о восприятии команды соперниками.

«Думаю, в прошлом сезоне не все ожидали, что мы можем выдать такой хоккей. Неизвестные ребята и, можно сказать, без предсезонки. И мы развеяли все, что нам пророчили в прошлом сезоне. Теперь с нами считаются как с командой топ-уровня. Уже никакого недонастроя на нас не должно быть», — сказал Конюшков.

«Торпедо» идет на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 20-летний Конюшков набрал 16 (2+14) очков в 31 встрече сезона.