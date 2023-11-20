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Сегодня, 12:00

Богдан Конюшков: «Теперь с нами считаются как с командой топ-уровня»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Игроки «Торпедо» Богдан Конюшков (слева), Алексей Кручинин и Николай Коваленко.
Фото ХК «Торпедо»
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Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков в интервью «СЭ» рассказал о восприятии команды соперниками.

«Думаю, в прошлом сезоне не все ожидали, что мы можем выдать такой хоккей. Неизвестные ребята и, можно сказать, без предсезонки. И мы развеяли все, что нам пророчили в прошлом сезоне. Теперь с нами считаются как с командой топ-уровня. Уже никакого недонастроя на нас не должно быть», — сказал Конюшков.

«Торпедо» идет на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 20-летний Конюшков набрал 16 (2+14) очков в 31 встрече сезона.

Богдан Конюшков. За полтора года из безвестности — в звезду «Торпедо» Ларионова. Интервью самого техничного защитника КХЛ

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Богдан Конюшков
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