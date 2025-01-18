Защитник «Куньлуня» Душак считает стычки игроков нормальным явлением в хоккее

Американский защитник «Куньлунь Ред Стар» Джозеф Душак прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (0:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Была довольно тяжелая игра, мы не смогли забить. У нас было много моментов, но мы не смогли их реализовать. Будем продолжать тренироваться. Поработаем над реализацией и будем готовиться к следующим играм.

Стычки? Хоккей — эмоциональная игра. Думаю, такое происходит часто. Нет никаких причин, это хороший способ сплотиться и начать лучше играть друг за друга», — заявил Душак Legalbet.

Китайская команда с 44 очками в 46 играх находится на девятом месте в Западной конференции. Следующий матч «Куньлунь» проведет 23 января против «Северстали».