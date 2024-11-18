Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:36

Защитник «Куньлуня» Кожевников высказался о победе над минским «Динамо»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Защитник «Куньлуня» Алексей Кожевников поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:0).

Я считаю, хорошая игра была. Конечно, где-то, может, немножко удаления подвели, заставили нас понервничать, побольше поработать. Хорошо мы справились, интересная игра», — цитирует Кожевникова Legalbet.

«Ред Стар» с 21 очком расположился на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» набрало 30 очков и занимает 8-е место на «Западе».

Источник: Legalbet

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Прощание с экс-солистом «На-На» Левкиным пройдет 19 ноября
Спивак сделал критическое заявление о Соболеве. Он не видит форварда в основе «Зенита»
Футболист «Амкала» Костюков получил серьезную травму в матче с Динамо
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
ФСБ задержала готовившего теракты в трех регионах России украинского агента
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
Сегодня
Вчера
Неделя