Защитник «Куньлуня» Кожевников высказался о победе над минским «Динамо»

Сегодня, 11:36
Защитник «Куньлуня» Алексей Кожевников поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:0).
Я считаю, хорошая игра была. Конечно, где-то, может, немножко удаления подвели, заставили нас понервничать, побольше поработать. Хорошо мы справились, интересная игра», — цитирует Кожевникова Legalbet.
«Ред Стар» с 21 очком расположился на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» набрало 30 очков и занимает 8-е место на «Западе».